Kentte üç gün önce şiddetli yağışın ardından Gelevera Deresi ve Harşit Çayı'nda oluşan sel, çamurun yanı sıra odun parçalarını da Karadeniz'e taşıdı.

Tirebolu ilçesi sahilini kaplayan sel sularının getirdiği odun parçaları havadan görüntülendi.

Kışlık odun ihtiyacını karşılamak isteyen pek çok kişi, denizdeki odun parçalarını toplamaya çalıştı.