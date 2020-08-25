Haber Giriş: Kaynak: AA
Giresun'da sahil selin sürüklediği odun parçaları ile kaplandı
[Fotoğraf: AA]
Giresun'da yaşanan sel sonrası sahil, sel sularının getirdiği odun parçaları ile doldu.
Kentte üç gün önce şiddetli yağışın ardından Gelevera Deresi ve Harşit Çayı'nda oluşan sel, çamurun yanı sıra odun parçalarını da Karadeniz'e taşıdı.
Tirebolu ilçesi sahilini kaplayan sel sularının getirdiği odun parçaları havadan görüntülendi.
Kışlık odun ihtiyacını karşılamak isteyen pek çok kişi, denizdeki odun parçalarını toplamaya çalıştı.
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