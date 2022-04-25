Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 11:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerin uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda, farklı miktarlarda kubar esrar, ecstasy ve reçeteye tabi hap ele geçirildi.
Operasyonla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Kastamonu Uyuşturucu Narkotik
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