Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 11:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te çocuklar `Karagöz-Hacivat` gösterisiyle eğlendi
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te ramazan etkinlikleri kapsamında çocuklar için Karagöz-Hacivat gösterisi düzenlendi.
Beşbinevler Merkez Camii bahçesinde düzenlenen gösteriyi çok sayıda kişi izledi.
Karagöz sanatçısı Şafak Yılmaz tarafından sunulan gösteriyi, çocuklar ilgiyle takip etti.
Cami imamı Hüseyin Lütfi Ersoy, cami hocaları, dernek ve cemaat iş birliğiyle düzenlenen gösteriye ilginin büyük olduğunu belirterek, "Sevgili çocuklara, ailelerine, cemaatimize, sanatçımız Şafak Yılmaz'a, cami kadın ve gençlik kollarına, imam arkadaşlarımıza, bu çalışmalarımda desteklerini esirgemeyen hayır sahiplerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.
Etiketler: Karabük
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