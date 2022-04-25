Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 11:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 zanlıyı takibe aldı.
Şüphelilerin ikametlerinde arama yapan polisler, 3 kilogram esrar, 10 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ile hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılar, çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Ekiplerce, 5 kişi hakkında da "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" suçundan işlem yapıldı.
Etiketler: Muğla Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Aydın'da peynir tenekesinde uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz