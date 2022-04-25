Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 11:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da DEAŞ operasyonunda 12 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'da terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, çatışma bölgelerindeki DEAŞ üyeleriyle irtibatta olan 15 yabancı uyrukluya yönelik operasyon düzenlendi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla 12 kişi gözaltına alındı, 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Ankara DEAŞ Terörle Mücadele
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