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Güncel
İHA 21.11.2023 19:01

Kastamonu’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 150 bini aştı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu’da Ekim ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı araç sayısı 150 bin 315 oldu.

Kastamonu’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 150 bini aştı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Ekim ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı araç sayısı 150 bin 315 oldu.

Trafiğe kayıtlı araçların yüzde 45,8'ini otomobil, yüzde 23,6'sını traktör, yüzde 13,5'ini kamyonet, yüzde 10,6'sını motosiklet, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs, yüzde 0,4'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Kastamonu’da Ekim ayında 541 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Trafiğe kaydı yapılan toplam 541 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 42,1 ile ilk sırada yer aldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre 83 adet azaldı.

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