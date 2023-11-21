Bahadın Belediyesi Konferans Salonu’nda Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü meslek elemanı Sosyolog Merve Er tarafından ‘Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele’ hakkında katılımcılar bilgilendirildi.



Seminer iki aşamalı olarak yapıldı. Seminerin ilk basamağında Bahadın Belediye Konferans Salonunda katılımcılara konu hakkında bilgi verildi. İkinci aşaması ise kasabada bulunan kahvehanede farkındalık çalışması gerçekleştirildi.



Seminere Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu, Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, belediye personeli, muhtarlar ve kasabada yaşayan vatandaş katılım sağladı. Yozgat 20'nci sırada Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nde görev yapan Sosyolog Merve Er, 2019 yılından itibaren yürütülen erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele farkındalık çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Erken yaşta ve zorla evlilikle mücadele çalışmalarında farkındalığın artırılması ile bu evliliklerin önüne geçilmesinin hedeflendiğini dile getiren Er, TUİK verilerine göre Yozgat’ın erken yaşta ve zorla evlilik konusunda Türkiye sıralamasında 20’nci il olduğunu ve bu kapsamda da bakanlık tarafından bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerine ağırlık verdiklerini vurguladı.