Açık 7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 21.11.2023 18:10

Erken yaşta ve zorla evlilikle mücadele

Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Sorgun ilçesi Bahadın kasabasında “Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Semineri” düzenlendi.

Erken yaşta ve zorla evlilikle mücadele

Bahadın Belediyesi Konferans Salonu’nda Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü meslek elemanı Sosyolog Merve Er tarafından ‘Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele’ hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Seminer iki aşamalı olarak yapıldı. Seminerin ilk basamağında Bahadın Belediye Konferans Salonunda katılımcılara konu hakkında bilgi verildi. İkinci aşaması ise kasabada bulunan kahvehanede farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Seminere Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu, Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, belediye personeli, muhtarlar ve kasabada yaşayan vatandaş katılım sağladı. Yozgat 20'nci sırada Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nde görev yapan Sosyolog Merve Er, 2019 yılından itibaren yürütülen erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele farkındalık çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Erken yaşta ve zorla evlilikle mücadele çalışmalarında farkındalığın artırılması ile bu evliliklerin önüne geçilmesinin hedeflendiğini dile getiren Er, TUİK verilerine göre Yozgat’ın erken yaşta ve zorla evlilik konusunda Türkiye sıralamasında 20’nci il olduğunu ve bu kapsamda da bakanlık tarafından bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerine ağırlık verdiklerini vurguladı.

ETİKETLER
Yozgat
Sıradaki Haber
Eskişehir'de kadın hükümlülere unutulmaya yüz tutmuş dokuma teknikleri öğretilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:11
Cezayir Cumhurbaşkanı: Gazze'de soykırım yapan İsrailli yetkililer yargılanmalı
18:56
Bakan Kacır: Yenilikçi teknolojilerde yetkinliklerimizi daha da güçlendirmeye odaklanacağız
18:51
Bayburt'ta 91 parça tarihi eser ele geçirildi
18:31
Bakan Özhaseki: 2 milyon konut ve iş yerinin bir an önce değiştirilmesi gerek
18:27
İsrail Gazze'de 4 doktoru daha öldürdü
18:27
Emine Erdoğan: Ateşkesin sağlanması, krizin durdurulması için neyi bekliyorsunuz
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Fotoğraf çekmek isterken dalgaların arasında kaldı
Fotoğraf çekmek isterken dalgaların arasında kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ