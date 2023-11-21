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Güncel
AA 21.11.2023 18:32

Elazığ'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Elazığ'da asayiş uygulamasında, ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Elazığ'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentin huzur ve güvenliği ile asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik asayiş uygulaması yaptı.

Uygulama neticesinde, 8 şüphelinin yapılan üst, araç ve ikamet aramalarında ruhsatsız tabanca ile 13 fişek, 2 pompalı tüfek ile 5 kartuş, çeşitli miktarda uyuşturucu bulundu.

Ayrıca Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak'taki bir iş yerinde gerçekleşen "ateşli silahla kasten yaralama" olayının faili olduğu tespit edilen 1 şüpheli, olayda kullanıldığı tabanca ile yakalandı.

Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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