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Güncel
AA 21.11.2023 18:20

Samsun'da Türk Kızılaya kan bağışı yapanlara kitap hediye edildi

Samsun'da Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında Türk Kızılay ve Gazi İl Halk Kütüphanesi işbirliği ile "Siz Hayat Verin Biz Kitap Verelim" mottosuyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Samsun'da Türk Kızılaya kan bağışı yapanlara kitap hediye edildi

Türk Kızılay ve Gazi İl Halk Kütüphanesince başlatılan kan bağışı kampanyasına bağışta bulunan vatandaşlara kitap hediye edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili İrfan Göz, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında kan toplama kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Kan bağışının ve kitap okumanın önemine vurgu yapan Göz, "Müdürlüğümüz personeli başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı kan bağışı yapmaya davet ettik. İnşallah bu kampanya amacına ulaşır. Kan bağışçılarına kendi imkanlarımızla temin ettiğimiz Atatürk ve Cumhuriyet temalı 100 kitap hediye edeceğiz" dedi.

Kan bağışı kampanyasının 24 Kasım'a kadar devam edeceği öğrenildi.

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