Kastamonu’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 145 bin 122 oldu

TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen aya göre 235 adet arttı.



Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 9,4’ünü motosiklet, yüzde 46,3’ünü otomobil, yüzde 13,8'ini kamyonet, yüzde 23,9’unu traktör, yüzde 3,9’unu kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,4’ünüde özel sebepli taşıtlar oluşturdu. Devri yapılan toplam 4 bin 437 adet taşıt içinde otomobil 2 bin 997 adet ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla 623 adet ile kamyonet, 470 adet ile traktör ve 167 adet ile motosiklet takip etti.



Mart ayında devri yapılan taşıtların 180 adedini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel sebepli taşıtlar oluşturdu.