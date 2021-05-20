Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 23:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da talaş yüklü kamyon yandı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde seyir halindeyken alev alan talaş yüklü kamyon yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yazıçam mevkisinde Mustafa Ç. yönetimindeki talaş yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangın, yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla söndürülürken, kamyon kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan D-100 kara yolunun İstanbul- Samsun istikameti ekiplerin çalışmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.
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