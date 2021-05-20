Yazıçam mevkisinde Mustafa Ç. yönetimindeki talaş yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın, yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla söndürülürken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan D-100 kara yolunun İstanbul- Samsun istikameti ekiplerin çalışmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.