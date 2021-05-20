Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 23:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta dere yatağına devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dere yatağına devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı.
Piri Reis Mahallesi Sait Yalçın Caddesi'nde Ayşe G.'nin kullandığı otomobil, virajı alamayarak yol kenarındaki dere yatağına devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 6 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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