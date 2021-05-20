Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 23:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de çatı izolasyonu sırasında yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evin çatı izolasyonu sırasında çıkan yangın söndürüldü.
Kirazpınar Mahallesi 2785 Sokak'ta Metin Yıldız'a ait müstakil evin çatısındaki yalıtım malzemeleri pürmüzle izolasyon yapıldığı sırada alev aldı.
Alevlerin kısa sürede çatıyı sarması üzerine müdahalede bulunan Yıldız, itfaiyeye haber verdi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, Yıldız'ın elinde ve ayaklarında hafif yanıklar oluştu.
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