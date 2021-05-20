İlçenin Değirmenköyü mevkisinde gezintiye çıkan 44 yaşındaki Veysel I., kayalıklardan düşerek yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine UMKE ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Yol olmadığı için ambulansla olay yerine gidemeyen ekipler, yürüyerek Veysel I.'nın düştüğü bölgeye ulaştı.

Kafa ve omurilik travması olduğu tespit edilen yaralı, ilk müdahalenin ardından sedyeyle ambulansın olduğu bölgeye taşındı.

Veysel I. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.