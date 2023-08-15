Kastamonu'da organ nakli 3 hastaya umut oldu

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, yakınları tarafından isminin açıklanması istenmeyen bir hastanın beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanın yakınları, organ bekleyenlere umut olabilmek için nakle onay verdi.

Organ nakil koordinatörleri Prof. Dr. Zahide Doğanay, Uzman Dr. Gizem Kurada önderliğinde, Doç.Dr. Öztürk Taşkın ve koordinatör hemşire Elif Tozlu Yılmaz'ın yönetiminde alınan organlar 3 hastaya nakledildi.

Açıklamada, "Koordinasyon ekibi olarak, üç hastaya hayat olan organları bağışlanan hastamızın ailesinin acılarını derinden paylaşıyoruz. Başsağlığı diliyoruz. Bugüne kadar organ bağışında bulunan tüm hasta ailelerine gönülden teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.