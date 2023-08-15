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Güncel
AA 15.08.2023 09:36

Zonguldak'ta dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Zonguldak'ta, "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle bir kişinin 695 bin lirasını hesaplarına geçirdikleri gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı.

Zonguldak'ta dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde aracını satmak için internete ilan veren bir kişiyle irtibata geçen S.C. (20) ve M.G. (20), aracı alacaklarını söyleyerek ilandan kaldırttı.

Şüpheliler, benzer görsellerle sahte satış ilanı oluşturdu.

Kendini satıcı gibi gösteren şüpheli, aracı satın almak isteyen O.D. ile satış işlemi yapmak için notere gitti. Noter görevlilerinin durumdan şüphelenmelerinin üzerine polis ekiplerine haber verildi.

Şüphelilerin, "sazan sarmalı" olarak bilinen bir yöntemi kullanarak başkasının aracını kendi aracı gibi göstererek satmaya çalıştığı belirlendi.

Haklarında arama kararı çıkarılan 3 kişiden S.C. ve M.G. Adana'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken diğer şüpheli M.E'nin yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, şüphelilerin yabancı uyruklu kişilerin adına kayıtlı telefon numarası kullandıkları öğrenildi.

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Zonguldak Dolandırıcılık
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