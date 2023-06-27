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Güncel
AA 27.06.2023 20:40

Kastamonu'da ilk Togg sahibine teslim edildi

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Kastamonu'nun Cide ilçesinde ikamet eden bir esnafa teslim edildi.

Kastamonu'da ilk Togg sahibine teslim edildi

Kastamonu'ya teslim edilen ilk Togg olma özelliği taşıyan araç, Otogar mevkisinde kamyondan indirildi.

Aracın sahibi Cezmi Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada Togg'u almaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Aracın yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Yıldız, "Milli aracımızdan gurur duyuyorum. Herkese hayırlı olsun, sadece benim değil hepimizin, memleketimizin arabası. Togg'u ilk çıktığı günden beri destekliyor ve takip ediyoruz. Bu aracı bu teknolojide bu fiyata alamazsınız. Aracın benim olmasından ziyade Cide ilçemize gelmesinden dolayı çok mutlu ve gururluyum" dedi.

Duaların okunması ve kurban kesilmesinin ardından vatandaşlar Togg'u inceledi.

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