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Güncel
İHA 27.06.2023 20:30

Erdek’te sahiller martı timleri ile güvende

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 'Martı' polis timleri, plaj ve sahillerin güvenlik ve asayişinin sağlanması için pedal çeviriyor.

Erdek’te sahiller martı timleri ile güvende

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, sahillerde huzur ve güvenliğin sağlanması için bisikletli polis timi 'Martılar' göreve başladı.

Erdek’te yaz hareketliliği başlarken, huzur ve güvenin sağlanması içinde önlemler de artırıldı. Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, hırsızlık, kapkaç gibi asayiş olaylarının önüne ilmesi için sahillerde görev yapması 'Martı' timleri oluşturuldu.

Bisikletli Martı Timlerinin Erdek merkez ve Ocaklar mahallesinde görev yapacağı belirtildi. Martı Timleri'nin yanı sıra 'Yunus' olarak bilenen motorize polis ekiplerinin de sahillerde görev yapmaya devam edecek. Martı Timleri'nin sezon sonuna kadar görev yapacağı öğrenildi.

"Erdek’te Kurban Bayramı için gerekli tedbirlerimizi aldık"

Martı Timleri'yle vatandaşlara daha yakın olabilmek ve onların tatillerini rahat bir şekilde geçirebilmeleri için sahillerde ve plajlarda yaşanabilecek başta hırsızlık ve kapkaç gibi olayların önüne geçilebilmesinin hedeflendiğini belirten Erdek İlçe Emniyet Müdürü Serkan İnceöz, "Erdek’te Kurban Bayramı için gerekli tedbirlerimizi aldık. Amacımız, ilçeye gelen konuklarımızın sağlıklı ve huzur içinde tatillerini geçirmelerini sağlamak. Erdek Emniyetine bağlı tüm ekiplerimiz meydan, sahil, cadde ve sokaklarda güvelik tedbirlerini üst düzeyde tutacak” diye konuştu.

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