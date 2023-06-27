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Güncel
AA 27.06.2023 19:39

Bursa'da jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi yaptı

Bursa'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kurban Bayramı öncesinde helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Bursa'da jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi yaptı

İçişleri Bakanlığı bünyesinde Jandarma Genel Komutanlığınca bayram dolayısıyla yapılan çalışmalar kapsamında Bursa'da ekipler, birçok noktada trafik uygulaması yapıyor.

Kentin farklı noktalarında 47 ekipte 112 personelin katıldığı denetimlere Aydın Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopterle destek veriliyor.

Bursa'da jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi yaptı

İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da helikopterden denetimlere katıldı.

Kazaların önüne geçebilmek ve trafiği izlemek için 4 bin 735 kilometre uzunluğundaki yol ağı havadan denetlendi.

Otoyollardaki yoğunluk durumunu da kontrol eden ekipler, gördükleri olumsuzlukları yer ekiplerine bildirdi.

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