Yasin Şan'ın kullandığı 34BH 5758 plakalı otomobil, İğdir köyü yakınlarında Davut İşleyen idaresindeki 81 BF 156 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücülerin yanı sıra otomobillerdeki Adnan, Elif, Fahriye ve Furkan Şan, Nedime, Eylül ve Irmak Boğaz ile Ayşe ve Kardelen İşleyen yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.