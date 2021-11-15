Talas ilçesinin tarihi güzelliklerini barındıran Harman Mahallesi Meydanı'nda "Tarihe Yolculuk" sloganıyla her ayın ikinci pazar günü antika pazarı kuruluyor.

Kayseri'nin en dikkat çekici sosyo-kültürel etkinliklerinden birisi olan Talas Antika Pazarı ve Antika Mezatı bu hafta da vatandaşlardan yoğun ilgisini gördü.

Talas Belediyesi Başkanı Mustafa Yalçın’da Pazar yerine gezerek satışa sunulan ürünleri inceledi, alışveriş yaptı.

Şehir içinden ve dışından antika tutkunlarının bir araya geldiği pazarda Yalçın, standları gezerek antika severler ve antikacılarla sohbet etti.

Pazarda günün sonuna doğru Kemal Erol'un organizatörlüğünde antika mezatı gerçekleştirildi.

Antika ev eşyalarından, sanat eserlerine, koleksiyon ürünlerinden antika silah ve bıçaklara kadar pek çok değerli ürünün satışa sunulduğu mezat, antika severler tarafından ilgiyle takip edildi.