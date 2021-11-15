Kentin verimli topraklarında yetişen pancarın toprak üstünde kalan kısmına pezik adı veriliyor. Pancar içinde bulundurduğu B ve B6 vitamini, fosfor, nitrat ve çeşitli protein ve enzimlerle vücudu birçok hastalıktan koruyor.

Sindirim sistemini rahatlatan ve bağışıklık sistemini güçlendiren pezik turşusu, bu özelliğiyle de koronavirüs salgınında Sivaslıların kış mevsiminde vazgeçilmez lezzeti oluyor.

Kentin bu lezzetini gelecek kuşaklara aktarmak için kurslar düzenleyen Sivas Halk Eğitim Merkezi, pezik turşusunun yanı sıra çeşitli sebze turşuları ile gelenekleri genç kuşaklara aktarmaya çalışıyor.

1 ay devam edecek kursta, bugüne kadar 1 tonun üzerinde turşu yapıldı.

Kurumun sosyal medya hesaplarından satışa sunulan turşular büyük talep görüyor.