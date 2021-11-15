Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 11:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da polisten kaçan otomobildeki 4 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'da polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya çalışan 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu getirerek sattıkları iddia edilen zanlıları takibe aldı.
Şüphelilerin bulunduğu otomobilin sürücüsü, Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.
Kovalamacanın ardından durdurulan otomobildeki Y.K, E.K, S.G, ve E.T gözaltına alındı.
Şüphelilerin üst aramasında ve otomobilde 4 gram sentetik uyuşturucu, 2 bıçak ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kütahya Polis Uyuşturucu
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