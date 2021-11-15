Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 11:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Su kanalına devrilen otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Bartın'da su kanalına devrilen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Hüseyin A. (78) idaresindeki 74 AU 366 plakalı otomobil, Potbaşı mevkisinde takla atarak yaklaşık 50 metre sürüklenip su kanalına devrildi.
Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü, Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.
Ekipler, yaralanan sürücüyü aracın içinde bulunduğu sırada teskin etmeye çalıştı.
Yaralı sürücü, sağlık personelince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, çalışmaların ardından normale döndü.
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