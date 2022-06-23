Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 13:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Araç ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Kastamonu'da alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 48 GC 156 plakalı hafif ticari araç, ilçeye bağlı Serdar köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada araçta sıkışan yaralılar, Araç Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: Kastamonu Trafik Kazası
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