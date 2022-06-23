Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 13:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de ayağı ipe dolanan karga yavrusu kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de bir binanın çatısında ayağına ip dolanan karga yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Beyciler Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatısında ayağına ipe dolandığı için mahsur kalan karga yavrusunu gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekipleri, merdivenle çatıya ulaşarak karga yavrusunu sıkıştığı yerden çıkardı.
Karga yavrusunun, belediyenin veteriner kliniğindeki kontrolünün ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.
Etiketler: Düzce
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