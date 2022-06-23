Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanları, şehrin birçok noktasında hizmet veren market, kahvehane ve işletmelerde; evrak, temizlik ve fiyat kontrolleri yaptı.

Vatandaşların başta gıda ürünleri olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdüren zabıta müdürlüğü görevlileri, birçok faaliyet dalındaki işletmelerde geniş ölçekli kontroller gerçekleştirdi.

Genel temizlik kuralları yanı sıra evrak ve fiyat kontrolü de yapan görevliler, gerekli durumlarda uyarı ve bilgilendirmelerde bulundu.

Vatandaşların uygun olmayan durumlara karşı duyarlı olmaları uyarısında bulunan zabıta müdürlüğü görevlileri, olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde 'Alo 153' zabıta müdürlüğü numaralarını arayabilecekleri bilgisini verdi.

