Kastamonu’da Filistin’e destek yürüyüşü yapıldı

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki hastaneye düzenlediği saldırının ardından binlerce kişi hayatını kaybederken Kastamonuluların Filistin’e destekleri de sürüyor.



Kentte sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan Kastamonu Milli İrade Platformu ile Kastamonu Belediyesi’nin öncülüğünde “Büyük Filistin Yürüyüşü” düzenlendi. Kışla Parkında toplanarak yürüyüşe geçen binlerce kişi, İsrail’i lanetlerken Filistin’e destek verdi.



"Biz gittiği her yere merhameti, adalet, şefkati getirmiş bir milletiz"



Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanında Şehit Şerife Bacı ve Atatürk Anıtı önünde son buldu. Yürüyüş, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile yapılan duanın ardından sona erdi. Yürüyüşün ardından gazetecilere açıklamada bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Kastamonu Evliyalar şehri, şehitler diyarı. Biz gittiği her yere merhameti, adalet, şefkati getirmiş bir milletiz ve gittiğimiz her yerde de insanların yaşam haklarına hep saygılı olmuşuz. İnançlarında hür bırakmışız, herkes ibadetini, hangi meşrepten, hangi mezhepten hangi dinden olursa olsun rahatlıkla ifade edebilmiş. Bu anlamda hiçbir şey insanların yaşama hakkından daha üstün değil. Biz ki düşmana korku mazluma güven vermiş bir milletin mensuplarıyız. Yıllar yılı da hem yüce dinimizle insanlığa örnek teşkil etmişiz. Yapılan bu zulüm kabul edilir değil. Farklı farklı sesler, konular dile getiriliyor ama sebep her ne olursa olsun, bu Filistin ile İsrail arasındaki savaş nasıl başlamış olursa olsun, hiçbir şey sivil insanların, çocukların ölümünün gerekçesi olamaz. Hastaneleri bombalamanın, çocukların ölümünün sorumlusu olamaz. Bu sadece bizim dinimize mensup insanlar için değil, tüm insanlar için geçerli. Çünkü biz yaratılanı severiz yaratandan ötürü. Böyle bir milletiz. Onun için herkesin yaşam hakkına saygılı olmuşuz, elbette ki tüm bu olan bitenden dolayı da İsrail’i bu terör devleti davranışlarını kınıyorum. Lanetliyorum. Bütün bu olup bitenler de inşallah bizim uyanışımıza bizim ayağa kalkışımıza vesile olur” dedi.



Türkiye Cumhuriyetinin 100’ncü yılını kutladıklarını hatırlatan Başkan Vidinlioğlu, “100 yıl önce hasta adam dedikleri, artık iflah olmaz dedikleri Osmanlı Devleti bakiyesinde, bu küllerden yeni, bir devletin fitilini ateşlemiş bir milletiz. Onun için biz hep geleceğe umutla bakıyoruz. Zaman birlik beraberlik günü. Derlenip toparlanma günü. Hiç kimsenin birbiriyle ötekileşmeden yekvücut olma günü. Böyle olduğu zaman da inşallah bütün İslam Coğrafyasında huzur mümkün olur. Bu aynı zamanda tüm insanlığında huzuru demektir. Çünkü Türk ne kadar güçlüyse, kuvvetliyse İslam dünyası da o kadar huzurlu ve tüm insanlık da aynı oranda huzurdan nasibini almıştır. Geçmişte bu böyle olmuştur inşallah gelecekte de bu böyle olacaktır. Bu atılan bombalar insanlığa atılan, sıkılan kurşunlar. Türk Milletiyiz. Sırtımızda binlerce yıllık tarihin getirdiği sorumluluk ve bütün insanlığa söyleyecek sözümüz var. İnşallah bu bizim de birliğimize beraberliğimize vesile olur. Farklı seslerle böyle seslerle bir araya gelme dirayetini gösterirler. Tekrar ölenlere rahmet gazilere acil şifalar diliyorum. Aziz milletimize esenlikler diliyorum” diye konuştu.



"Gazze'de sadece Filistinlilerin değil insanlık ölüyor"



Hizmet İş Sendikası Batı Karadeniz Şube Başkanlığı Filistin ve Kudüs Destek Sendikal Dayanışma Komitesi Başkanı Zühre Çemekoğlu ise “Filistin halkının acısını kurşun yarası gibi yüreğinde taşıyan, vicdan sahibi asil insanlar burada. İşte hep bir ağızdan ‘Filistin’e destek, Siyonizm’e lanet!’ diyoruz. Siyonist İsrail Devleti bütün dünyanın gözü önünde sistematik bir şekilde, insanlık suçu işliyor. Bu katliama sessiz kalarak kanlı bir siyaset güden ve bu duruma arka çıkarak uluslararası plan yapanları kınıyoruz. Yıllardır üç maymunu oynayan uluslararası çevrelerin bugün insanlık dersi vermesine kahrolduğumuz için buradayız. Filistin'de insanlık tarihinin en büyük dramları yaşanıyor. Filistin'de ekmek, su, elektrik, ilaç gibi temel insani ihtiyaçları yok artık yardımlar engelleniyor solunacak havanın bile kalmadığını üzülerek ifade etmek istiyorum. Terör devleti Siyonist İsrail'in soykırım yaptığını, Gazze'de sadece Filistinlilerin değil insanlık ölüyor. Siyonist Devlet, Hitleri bile aratmayacak şekilde katliam yapıyor. İbadet eden, namaza duran Müslümanlara plastik mermilerle, gaz bombalarıyla saldırıyor. Türkiye ve Türk halkı, her zaman olduğu gibi susan, susturulan insanlığın vicdanı olmaya devam edecektir. Yüreklerimiz bütün mazlumlarla vahşete maruz kalan Filistin ve Gazze halkıyla birlikte atıyor. Dünya İsrail’e karşı çaresiz değil. Ey peygamberlerin ayak izleriyle dolu Kudüs. Sen Kudüs-ü Şerifsin, sen şereflisin, seni çiğnetmeyeceğiz. Seni yalnız bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.



Yürüyüşe, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ile Milli İrade Platformu Başkanı İrfan Bakır, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.