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Güncel
AA 21.10.2023 16:46

Kilis'te düzenlenen kermesteki gelir Filistin'e gönderilecek

Kilis'te Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen kermesten elde edilecek gelir, Filistinlilere gönderilecek.

Kilis'te düzenlenen kermesteki gelir Filistin'e gönderilecek

Kilis Belediyesi ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından organize edilen kermeste, kadınların ve ustaların hazırladığı Kilis'e özgü lezzetler satışa sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kermesi ziyaret eden Kilis Valisi Tahir Şahin, burada yaptığı konuşmada, kermesin kıymetli bir faaliyet olduğunu söyledi.

Kermesten elde edilen gelirin Filistin'e gönderileceğini belirten Şahin, "Cumhuriyetimizin 100. yıl etkinlikleri kapsamında Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Kilis Belediyesi organizesinde çok kıymetli bir faaliyet yapılıyor. Buradan elde edilecek geliri AFAD Başkanlığımız üzerinden Filistin'de zulme uğrayan kardeşlerimize gönderilecek" dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler ise emeği geçenlere ve çalışanlarına teşekkür etti.

Belediye Başkanı Servet Ramazan da kermesi ziyaret etti.

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