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Güncel
İHA 21.10.2023 16:05

Ayılar bu kez zeytin ağaçlarına dadandı

Artvin’de ayıların yerleşim alanlarına inerek tarım alanlarına verdiği zararlar artmaya başlayınca vatandaşlar yardım istedi.

Ayılar bu kez zeytin ağaçlarına dadandı
[Fotograf: İHA]

Artvin merkeze bağlı Fıstıklı köyünde ayı yerleşim yerine inerek zeytin ağaçlarına zarar verdi. Ayıların zeytin ağacına ilk defa zarar verdiğini gören vatandaşlarda hayretler içerisinde kaldı.

Ayıların popülasyonun gün geçtikçe artması sebebiyle tedirgin olan vatandaşlar yardım istedi.

Ayıların ilk kez zeytin ağaçlarına zarar verdiğini ifade eden Yaşar Çil, “Ayı zararları görülmemiş bir şekilde zeytin ağaçlarında da başladı. Özellikle bu yılı ilk kez şahit oldum. Her biri tahmini 40 yaşlarında olan zeytin ağaçları tahrip edildi. Bölgede aynı şekilde tahribatlar söz konusu. Buralarda yerleşim yerlerine tahmini 250 metre mesafede. Hemen hemen diğer bölgelerde de tahribatlar meydana geldi. Ayıların saldırıları gün geçtikçe artmaya başladı. Bunlarla ilgili yetkililer biz çözü yapacak mı bilemiyoruz. Bölgemizde ayı popülasyonun çok olduğunu tahmin ediyoruz. Bunlara da yetkililerin çözüm bulması gerekiyor. Dalı kırmış ve üzerindeki zeytinleri de yemiş. Umarım yetkililerin köylülere yardım edeceğini düşünüyorum. Zararlar gün geçtikçe artacağını düşünüyorum. Kış ayıda geldiği için ayıların zararları devam edecektir. Gerçekten ayı popülasyonu bölgemizde çok yüksek. Zeytin ağaçlarına zarar vermesi ilk kez görünen bir şey. Bunlarla ilgili olarak da popülasyon konusunda çözüm bulunması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

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