Edirne'de "tarım ve çevre duyarlı" OSB kurulacak

Vali Yunus Sezer, İpsala ilçesinde yaklaşık 350 dönümlük alana kurulacak karma organize sanayi bölgesiyle ilgili toplantıya katıldı.

Sezer, bölgenin kurulacağı alanda gerçekleşen toplantıda, kentteki tüm kurumların koordineli bir şekilde çalışarak başarılı çalışmalar yaptığını, ilçelerde yeni sanayi bölgelerinin kurulması için projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

Sezer, İpsala'nın diğer ilçelere örnek olmasını istediklerini, gelecek ay sanayi bölgesinin temelini atmayı hedeflediklerini dile getirdi.

"Tarıma dayalı sanayiye öncelik vereceğiz"

Edirne'nin önemli bir tarım şehri olduğunu, sanayi bölgelerinin tarıma dayalı ve çevreci bir anlayışta olacağını vurgulayan Vali Sezer, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ana hedefimiz çevreyi korumak, gelecek nesillere bu güzel doğayı emanet olarak bırakmak. Burada yapacağımız çalışmalarda iki temel esas olacak. Birincisi biz tarım şehriyiz, tarıma dayalı sanayiye öncelik vereceğiz. Bu konuda yatırım yapmak isteyen sanayicilerimiz bizim önceliğimiz olacak. İpsala'da bu süreç bu şekilde devam ediyor. İkincisi de çevreye kimyasal atık bırakan, özellikle kimyasal arıtmalar gerektiren organize sanayilere de burada işin açıkçası öncelik vermeyeceğiz. Yeşil sanayi, çevreye duyarlı sanayi dediğimiz sanayi tesislerinin burada kurulmaları için tercihlerimizi ondan yana kullanacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Buraya gelecek olan bütün sanayi kurumları çevreye duyarlı olacaklar ve çevreyi kirletmeyecekler. Buna göre bir yapılanmaya gidiyoruz."

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise İpsala'da kurulacak sanayi bölgesinin ilçeye değer katacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili de bölgenin imar planının onaylandığını ve sanayicilerin yoğun talebinin bulunduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Sezer ve beraberindekiler OSB'nin kurulacağı alanda incelemede bulundu.

Toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları, meclis üyeleriyle oda ve borsa başkanları katıldı.