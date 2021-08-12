Kastamonu’da sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Bartın’da kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Batı Karadeniz’de salı akşamı etkili olan yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde can kaybı arttı. Kastamonu’da can kaybı 5’e yükseldi. Bartın’da bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos’ta etkili olan yağışın ardından Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta sel ve su baskınları ve heyelanlar meydana geldi.

Bartın’ın Ulus ilçesinde, Kastamonu’nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop’un Ayancık ilçelerini sel vurdu.

Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmaları başlatıldı.

Kastamonu’da 5 kişi hayatını kaybetti. AFAD ekipleri 7/24 görev başında.

Bartın’ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan 1 kişiyi arama çalışmalarına AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri katılıyor.

Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valilikleri de çalışmalara destek oluyor.

Sinop, Bartın ve Kastamonu'da sel felaketi

Bartın’ın Ulus İlçesi’ne bağlı Kumluca ve Abdipaşa Belediyesi ve çevre köylerde başlayan aşırı yağış dere taşmalarına neden oldu.

Ulus Akörensöküler Köyü’nde kaybolan bir vatandaşı arama çalışmaları Bartın, Ankara, Sakarya, Samsun ve Kırıkkale AFAD il müdürlüklerinden 42 personel, 1 arama köpeği, 10 araç, 1 bot ve 4 motopomp ile devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 17 kişilik arama kurtarma timi ve 3 araç, İstanbul’dan 6 kişilik jandarma su altı arama timi bölgeye sevk edildi. Sağlık Bakanlığı’ndan 7 ambulans, 1 UMKE ekibi ve ilçe itfaiye ekipleri olay bölgesinde görev yapıyor.

Karabük - Bartın yolu Bahçecik mevkiinde yoğun yağış sonucu bir köprüde meydana gelen göçük nedeniyle yaralanan 13 kişiden 8’inin tedavisine devam ediliyor. Ulus İlçesi’ne bağlı 6 köye elektrik verilemiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, 11 Ağustos 2021 tarihinde Ulus’ta 90 mm yağış düşmüş olup kuvvetli yağışların 12 Ağustos 2021 Perşembe günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kastamonu

Kastamonu genelinde başlayan şiddetli yağışlar Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçelerinde etkili oluyor.

Kastamonu, Çankırı, Karabük, Çorum, Amasya, Sakarya, Zonguldak, Düzce, İstanbul, Kayseri, Diyarbakır AFAD il müdürlüklerinden 60 personel, 4 dalgıç, 5 bot, 9 araç, 11 motopomp ile daha önce Rize’de görevlendirilen 27 personel, 2 bot ve 9 araç bölgeye sevk edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 56 arama kurtarma personeli hava yoluyla bölgeye sevk edildi. 67 sağlık personeli, 10 ambulans ve 10 UMKE ekibi, itfaiye ekipleri, jandarma ekipleri, Çevre ve Şehircilik il müdürlüğü ekipleri ile DSİ ve Karayolları araçları bölgede çalışmalarını sürdürüyor. İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, 39 personel ve 12 araç olay bölgesine sevk edildi.

Genelkurmay Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 2 helikopter havadan destek vermek üzere bölgeye sevk edildi.

Kastamonu Azdavay karayolu ulaşıma kapandı. Kastamonu genelinde 213 köye elektrik verilemiyor. Samsun AFAD il müdürlüğünden 1 mobil enerji aracı bölgeye sevk edildi. Bölgeye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla ilave mobil baz istasyonu takviyesi yapıldı.

Barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 40 çadır, 120 battaniye, 120 yatak, 120 nevresim seti ve 40 mutfak seti bölgeye sevk edildi.

11 Ağustos 2021 tarihinde Küre’de 198 mm, Pınarbaşı’na 167 mm, Azdavay’a 145 mm, İnebolu’ya 123 mm, Abana’ya 122 mm Bozkurt’a 117 mm yağış düştü.

Sinop

Sinop'ta başlayan aşırı yağışlar, şehir merkezi ve birçok ilçesinde etkili oldu, bölgede sel ve su baskınları meydana geldi.

Sinop, Tokat, Samsun, Bursa, Adana AFAD il müdürlüklerinden 57 personel ile 10 araç, 3 bot ve 2 motopomp bölgede görevlendirildi.

Sinop’ta mahsur kalan vatandaşlar için Genelkurmay Başkanlığı’ndan 1, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 2 olmak üzere 3 hava aracı görevlendirilmesi yapıldı. Hava araçları ile 19 kişinin tahliyesi sağlandı.

Bölgede yapılan çalışmalara Karayolları’ndan 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyder katılım sağlandı. Belediye’nin itfaiye ekipleri su boşaltma çalışması yapıyor. Çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun’dan iş makinası görevlendirilmesi yapıldı.

SAKOM’dan alınan bilgiye göre Sinop Ayancık Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 6 hasta Türk Hava Kuvvetleri’ne ait askeri helikopterle Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Olay yerine 27 ambulans, il dışından 25 ambulans, 4 UMKE, 1 Mobil Komuta Aracı ve 91 sağlık personeli görevlendirildi.

Sinop’ta Ayancık ve Türkeli ilçelerine bağlı 84 köyde elektrik kesintisi yaşanıyor.

Ayancık’ta 240,5 mm, Boyabat’ta 76,6 mm, Dikmen’de 54 mm, Erfelek’te 78,6 mm, Gerze’de 72,4 mm, merkezde 83,8 mm, Türkeli’nde 88,8 mm yağış düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıya göre, Sinop çevrelerinde bugün ve yarın da yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri/12 saat) yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

401 kişi tahliye edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel felaketinin meydana geldiği Bartın'ın Ulus ilçesi Zaferköy Ağdacı Mahallesi'nde 300 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini, Abidinpaşa ilçesinde ise 15 kişinin tedbir amaçlı KYK yurduna yerleştirildiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Karabük - Bartın yolu Bahçecik mevkisinde yoğun yağış sonucu bir köprüde meydana gelen göçük nedeniyle yaralanan 13 kişiden 8'inin tedavisi sürüyor.

Bartın genelinde 31 köye elektrik verilemezken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla bölgeye ilave mobil baz istasyonunun yanı sıra, yol ve köprü gibi altyapı unsurlarının onarılması amacıyla ekip, ekipman ve araç takviyesi yapıldı.

Ulus ilçesi Zaferköy Ağdacı Mahallesi'nde 300 kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, Abidinpaşa ilçesinde de 15 kişi, tedbir amaçlı KYK yurduna yerleştirildi.

Kastamonu'da afetzedelerin tahliyesi sürüyor

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Cide İlçesi Çayüstü köyü Güzel ve Merkez mahallelerinden de 25 vatandaş Mencitli köyüne tahliye edildi. Bozkurt ilçesinden 2 helikopter ile Abana ilçesine afetzedelerin tahliyesine devam ediliyor.

Kastamonu Azdavay kara yolu ulaşıma kapandı, il genelinde 168 köye elektrik verilemiyor.

Sinop'ta 76 afetzede helikopterle tahliye edildi

Ayancık ilçesindeki toplam 76 afetzede 2 helikopter ile tahliye edildi. 2 Sahil Güvenlik ve 2 Kara Kuvvetleri helikopteri ile tahliye çalışmaları sürüyor.

Sinop Türkeli Ayancık yolu ulaşıma açılırken, Ayancık ilçesinde 100'e yakın köy yolu ulaşıma kapandı.

Türk Kızılay da selin yaşandığı bölgelerde erzak ve sıcak yemek dağıtımına başladı.