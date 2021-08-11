Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 21:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
11 Ağustos 2021 korona tablosu… Bugünkü vaka sayısı açıklandı
11 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı. Bugünkü vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel vaka sayısı...
Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 263 COVID-19 testi yapıldı, 27 bin 356 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Artık aşı var. Artan vaka sayılarının kontrolü mümkün. Zaman aleyhimize işlememeli. Bir an evvel aşınızı olun" dedi.
Son Haberler
- 21:39
- 21:31
- 21:14
- 21:25
- 21:00
Sıradaki Haber
Edirne'de mobil aşı ekipleri fabrika işçilerini yerinde aşılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz