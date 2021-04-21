Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 17:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da bazı yerler karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kastamonu'nun Araç ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında birer site, sokak ve mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Araç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Çay Mahallesi'nde bulunan bir site ile Erikli Dere Sokak ve İnönü Mahallesi'nin 10 gün karantina altına alınmasına karar verildiği aktarıldı.
Karantina süresince yerleşim birimlerinde yaşayan kamu kurum ve kuruluşu görevlileri ile özel sektör çalışanları idari izinli sayılacak.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen yerleşim birimlerinde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
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