İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde Kovid-19 önlemlerine uyulmadığı ve kumar oynandığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, eve yaptıkları baskında kumar oynayan 11 kişiye "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçundan 42 bin 666 lira para cezası kesti.

Ayrıca ekiplerce yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 av tüfeği ve 4 tabanca ele geçirildi.