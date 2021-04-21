Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 16:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de sahte para operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de sahte para operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte piyasaya sahte para sürenler olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, İzmit'te düzenledikleri operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı.
Operasyonda, 100 liralık sahte 28 banknot ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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