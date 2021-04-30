Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 19:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaş'ta polis yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı kadına yardım etti
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Kaş ilçesinde yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı kadına polis yardımcı oldu.
Atatürk Bulvarı'nda yeni tip koronavirüs (Covid-1) tedbirleri kapsamında trafikte denetimlerini sürdüren ekipler, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadın olduğu fark etti.
Bunun üzerine polis trafiği durdurarak, yaşlı kadının koluna girerek yolun karşısına geçmesini sağladı.
O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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