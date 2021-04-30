Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 19:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA
17 günlük kısıtlamanın ilk gününde Avcılar'da trafik yoğunluğu
[Fotoğraf: DHA]
Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilan edilen 17 günlük 'Tam kapanma'nın ilk gününde Avcılar'da akşam saatlerinde D-100 ve yan yolda trafik yoğunluk görüldü.
Saat 17.00'den itibaren Küçükçekmece'den Avcılar yönüne büyük trafik yoğunluğu oluştu. D-100'ün yanı sıra yan yolda da araçlar ilerlemede güçlük çekti.
Benzer görüntü sabah saatlerinde de Avcılar'dan Küçükçekmece yönüne görülmüştü.
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