İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, ilçenin 20 farklı noktasında aralıksız uygulama gerçekleştiriyor.

Ekipler, hem yayaların hem de sürücülerin izin belgelerini kontrol etti. Ekipler, izin belgesi olmayanlara idari para cezası uyguladı.

İlçede polis 8 araç 50 personelle, jandarma ekipleri de 7 araç 60 personelle aralıksız denetim yapacağı bildirildi.