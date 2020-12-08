Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bugün ve yarın yapılacak ödemelerin banka hesapları üzerinden yatırılacağını anımsatan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi.



Bakan Selçuk “Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Aralık tarihlerinde yapılacak” dedi.

Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.