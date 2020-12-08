Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 12:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kasım ayı nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? 2020 Kasım nakdi ücret desteği ödemeleri…
Kasım ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağı belli oldu. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım dönemine ait nakdi ücret desteği ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Kasım ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9-10 Aralık’ta yapılacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün yatırılmaya başlandığını duyurdu.
Bugün ve yarın yapılacak ödemelerin banka hesapları üzerinden yatırılacağını anımsatan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi.
Bakan Selçuk “Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Aralık tarihlerinde yapılacak” dedi.
Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.
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