Kredi Garanti Fonu'ndan KOBİ’lere yeni destek paketi... 1 yıl geri ödemesiz kredi imkanı...
Kredi Garanti Fonu (KGF), Avrupa Yatırım Fonu aracılığıyla yürütülen COSME Programı kapsamında yeni bir destek paketi hazırladı. KGF, 1 yıl geri ödemesiz 60 aya kadar vadeli yeni destek paketini açıkladı. Kredi Garanti Fonu yeni destek paketi...
KGF’nin Avrupa Yatırım Fonu’ndan sağladığı 300 milyon TL’lik hibe ve kendi özkaynaklarından sağladığı 300 Milyon TL’lik destek ile oluşan fon sayesinde KOBİ'lere 6 milyar lira tutarında kefalet sağlanacak. Projeye başvurular bugün itibarıyla başlıyor.
1 milyon 125 bin liraya kadar kredi imkanı
"İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı" (COSME) kapsamında, KGF ve AYF iş birliği ile hayata geçirilen proje ile KOBİ'ler %80 KGF kefaletiyle 1.125.000 TL’ye kadar kredi kullanabilecek.
KOBİ’lerin 1 yıl ödemesiz, 60 aya kadar vadeyle yararlanabileceği kredinin faizi ise piyasa şartlarına bağlı olarak bankalar tarafından belirlenecek. Proje kapsamında bankalar tarafından KOBİ'lere yaklaşık 7,5 milyar lira tutarında kredi kullandırılması bekleniyor.
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