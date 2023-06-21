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Güncel
AA 21.06.2023 10:11

Kasaplara ve et ürünleri iş yerlerine yönelik denetimler artırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ülke genelinde denetimlerini artırdı.

Kasaplara ve et ürünleri iş yerlerine yönelik denetimler artırıldı
[Fotograf: İHA]

Bakanlık, piyasaya arz edilecek her gıdanın güvenilir olmasının önemine dair açıklama yayımladı.

Kurban etlerinin parçalanması ile kıyma çekimi gibi işlemlerin et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren kayıtlı/onaylı gıda işletmeleri tarafından yapılmasına yönelik önlemlerin alınacağına dikkat çeken açıklamada bu süreçte kıyma makinesi, bıçak gibi kullanılan tüm alet ve ekipmanların temizliği, konusunda faaliyet gösteren işletmelere yapılacak resmi kontrollerin de artacağı ifade edildi.

496 bin 512 denetim gerçekleştirildi

Bayram süresince tüketimi artması beklenen unlu mamuller ve şekerli mamullerin üretim/satış yerlerinin denetimlerine ağırlık verilmesi, gıdaların ve ham maddelerin son tüketim tarihi, muhafaza koşulları ile etiket bilgilerinin kontrol edilmesinin önemi vurgulandı.

Öte yandan bakanlık, 7 bin 642 gıda kontrol görevlisiyle gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

2023'ün başından bugüne kadar 496 bin 512 gıda kontrolü gerçekleştirildi. Bu denetimlerde, laboratuvarda analiz edilmek üzere 29 bin 887 numune alındı.

Tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili ürünlerin toplatılması, imha edilmesi, idari para cezaları ve adli birimlere suç duyurusunda bulunma işlemleri gerçekleştirildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Kurban Bayramı
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