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Güncel
AA 21.06.2023 10:11

5 ildeki uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı tutuklandı

Erzurum merkezli 5 ildeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü tutuklandı.

5 ildeki uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 16 Haziran'da Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca "Uyuşturucu madde ticareti yapmak veya uyuşturucu/uyarıcı madde kullanmak ya da satın almak" suçuna yönelik Oltu merkezli Ağrı, İstanbul, Hatay ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 99 şüpheliden 21'i adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum merkezli 5 ilde 16 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 99 şüpheli gözaltına alınmış, 3 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 kilonun üzerinde farklı çeşitlerde uyuşturucu madde, 3 uyarıcı hap, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 havalı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 10 tabanca fişeği ele geçirilmişti.

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