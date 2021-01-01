Önceki yıllarda kayak ve snowboard gibi birçok kış sporuna elverişli olan Kartepe Kayak Merkezi’nde, bu sene koronavirüs tedbirleri dolayısıyla sessiz bir yılbaşı gecesi geçirildi.

“Virüs nedeniyle turizm sektörü yara aldı”

Koronavirüs nedeniyle turizm sektörünün yara aldığını belirten işletmeci Adil Üstündağ, “Yakında inşallah kar gelecek. Koronavirüsten dolayı turizm sektörü yara aldı. Yapacak bir şey yok. Bu da bir anı olarak kalacak. Bizler dikkat ettik. Devletin dediği, Sağlık Bakanlığı'nın dediği bizim için çok önemli” dedi.

