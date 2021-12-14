Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 19:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Kayak merkezinde kar kalınlığı yapay karlamayla 35 santimetreye ulaştı
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkisini gösteriyor.
Ankara ve İstanbul arasında bulunan ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan kayak merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Kayak merkezinde kar kalınlığı yapay karlamayla 35 santimetreye ulaştı.
Kartalkaya'da bulunan toplam 2 yatak kapasitesine sahip 5 otel, 17 Aralık'ta açılması planlanan yeni sezon öncesi hazırlıklarını tamamladı.
Etiketler: Bolu Kar Yağışı
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