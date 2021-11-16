Kartal'da alınan bilgiye göre, Kartal Sahil Yolu'ndan Kadıköy istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 FAJ 13 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.