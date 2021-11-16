Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesinde, şüpheli davranışlarından dolayı 3 kişinin bulunduğu aracı durdurdu.

Ekiplerce araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 20,66 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.