Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 13:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bozüyük'te durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesinde, şüpheli davranışlarından dolayı 3 kişinin bulunduğu aracı durdurdu.
Ekiplerce araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 20,66 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Bilecik Uyuşturucu Narkotik
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