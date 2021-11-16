Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 13:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 23 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da, 23 yıl 5 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "fuhuş yaptırmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından 23 yıl 5 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K'nin kentte olduğunu belirledi.
Ekiplerce yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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