Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 13:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 866 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 866 litre sahte içki ele geçildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Babaeski ilçesinin Kumrular köyünde kaçak içki ürettildiği bilgisine ulaştı.
Ekipler evde yaptığı aramada S.K'ya ait olduğu tesbit edilen, 866 litre kaçak içki, 71 boş şişe ve kaçak içki yapımında kullanılan makine buldu.
Olayla ilgili S.K. gözaltına alındı.
Etiketler: Kırklareli Polis Sahte Alkol Sahte İçki
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