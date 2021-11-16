Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Babaeski ilçesinin Kumrular köyünde kaçak içki ürettildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler evde yaptığı aramada S.K'ya ait olduğu tesbit edilen, 866 litre kaçak içki, 71 boş şişe ve kaçak içki yapımında kullanılan makine buldu.

Olayla ilgili S.K. gözaltına alındı.