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Güncel
DHA 04.05.2023 09:45

Kartal’da kamyonet refüje çarptı :1 yaralı

Kartal, TEM Bağlantı Yolu’nda seyir halindeki kamyonet, yağışın etkisiyle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki beton bariyerlere çarptı. Kazada kamyonet içerisinde sıkışan şoför yaralandı.

Kartal’da kamyonet refüje çarptı :1 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kartal istikametine giden Furkan Kılıç yönetimindeki kamyonet, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki beton bariyerlere çarptı.

Çapmanın etkisiyle yolda savrulan kamyonetteki şoför araç içerisinde sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan şoför Furkan Kılıç’ı bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kılıç'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM Bağlantı Yolu Kartal istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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